Жорсткий Brexit вигідніший британський економіці - дослідження

"Жорсткий сценарій" виходу Великої Британії дозволить в перспективі збільшити річний ВВП країни на суму до 135 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомляє BBC, такі висновки містить дослідження "Від страху до проекту процвітання", повний текст якого буде оприлюднений восени.

Портал цитує слова ведучого автор звіту професор Патрік Мінфорд, який називають відмову від жорсткого Brexit "політичне самогубство".

Він стверджує, що в разі жорсткого сценарію Велика Британія може відмовитись від європейських норм з регулювання бізнесу, що збільшить економіку на 40 млрд фунтів стерлінгів.

Ще 80 млрд фунтів Британії повинні забезпечити спрощення умов торгівлі з іншими країнами.

При цьому принесе професор Мінфорд впевнений, що ЄС не зможе відмовитися від режиму вільної торгівлі з Британією. Згідно з його сценарію, в разі розриву торгових угод з ЄС і створення ЗВТ з третіми країнами, європейські товари будуть витіснятися з британського ринку, що потребують від Брюсселя самому підняти питання про відновлення режиму вільної торголі з Британією.

Детальніше про сценарій "жорсткого" Brexit - в статті "Скільки коштує Brexit: Лондон і Брюссель не можуть узгодити умови розлучення".

Європейська правда