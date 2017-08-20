Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жесткий Brexit более выгоден британской экономике – исследование

Воскресенье, 20 августа 2017, 13:09

"Жесткий сценарий" выхода Великобритании позволит в перспективе увеличить годовой ВВП страны на суму до 135 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщает BBC, такие выводы содержит исследование "От страха к проекту процветания",  полный текст которого будет обнародован осенью.

Портал цитирует слова ведущего автора отчета профессора Патрик Минфорда, который называет отказ от жесткого Brexit  "политическим самоубийством".

Он утверждает, что в случае жесткого сценария Великобритания может  отказаться от европейских норм по регуляции бизнеса, что увеличит экономику на 40 млрд фунтов стерлингов.

Еще 80 млрд фунтов Британии должно обеспечить упрощение условий торговли с другими странами

При этом принесет профессор Минфорд уверен, что ЕС не сможет отказаться от режима свободной торговли с Британией. Согласно его сценария, в случае разрыва торговых соглашений с ЕС и создания ЗВТ с третьими странами, европейские товары будут вытесняться с британского рынка, что потребует от Брюсселя самому поднять вопрос о возобновлении режима свободной торголи с Британией.

Подробнее про сценарий "жесткого" Brexit – в статье "Сколько стоит Brexit: Лондон и Брюссель не могут согласовать условия развода".

Европейская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
Все новости...
Реклама: