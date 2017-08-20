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Президент Ірану назвав пріоритетом збереження "ядерної угоди" з США

Неділя, 20 серпня 2017, 13:44

Президент Ірану Хасан Рухані, що одним із пріоритетів нового іранського уряду в сфері зовнішньої політики стане збереження угоди щодо ядерної програми та її захист від нападок США.

Як повідомляє Інтерфакс, про це іранський президент заявив у своєму зверненні до Меджлісу.

"Найважливіше завдання наш міністра іноземні справ - перша справа, підтримувати дію СВПД (Спільний всеосяжний план дій) і не дозволити США і нашим противникам домогтися успіху", - сказав президент.

"Відстоювати СВПД озгначає - чинити опір ворогам Ірану" - додав Рухані.

Нагадаємо, СВПД був прийнятий в 2015 року "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном. Документ передбачає виконання Тегераном ряду кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.

Європейська правда

Теми: ІранСША
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