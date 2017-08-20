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Президент Ирана назвал приоритетом сохранение "ядерного соглашения" с США

Воскресенье, 20 августа 2017, 13:44

Президент Ирана Хасан Рухани, что одним из приоритетов нового иранского правительства в сфере внешней политике станет сохранение соглашения по ядерной программе и его защита от нападок США.

Как сообщает Интерфакс, об этом иранский президент заявил в своем обращении к Меджлису.

"Самая важная задача нашего министра иностранных дел - первым делом, поддерживать действие СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и не позволить США и нашим противникам добиться успеха", - сказал президент.

"Отстаивать СВПД значит - сопротивляться врагам Ирана", - добавил Рухани.

Напомним, СВПД был принят в 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

США подозревает Иран в нарушении этого соглашения, результатом чего стало принятие новых санкций. Эти шаги Тегеран уже обжаловал в Совете безопасности ООН.

Европейская правда

Темы: ИранСША
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