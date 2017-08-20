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Аброськін хоче повернути статтю за незаконний перетин держкордону

Неділя, 20 серпня 2017, 17:50

Щоб унеможливити фізичну присутність на території України "злодіїв в законі", необхідно посилити законодавство та повернути ст. 331 Кримінального кодексу України "Незаконне перетинання державного кордону".

Про це заявив перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін. 

"Важливо унеможливити фізичну присутність на території країни "заїжджих гастролерів" та "злодіїв в законі", не громадян України. Це можна зробити через посилення законодавства. Зокрема, повернення ст. 331 КК України (Незаконне перетинання державного кордону). Відповідний законопроект зареєстрували народні депутати Ірина Луценко та Артур Герасимов", - зазначив він. 

Аброськін додав, що законопроект має бути прийнятий "з незначним доопрацюванням".

"Готовий долучитися до роботи особисто", - додав він. 

Згідно із законопроектом, за незаконне перетинання держкордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через держкордон або в пунктах пропуску через держкордон без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості, передбачена санкція у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Якщо злочин буде вчинено повторно  - від 3 до 5 років, а якщо таке правопорушення скоєно з використанням зброї - від 5 до 8.

Українська правда 

Теми: законодавствополіціякордон
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