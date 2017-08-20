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Аброськин хочет вернуть статью за незаконное пересечение госграницы

Воскресенье, 20 августа 2017, 17:50

Чтобы исключить физическое присутствие на территории Украины "воров в законе", необходимо усилить законодательство и вернуть ст. 331 Уголовного кодекса Украины "Незаконное пересечение государственной границы".

Об этом заявил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Важно исключить физическое присутствие на территории страны "заезжих гастролеров" и "воров в законе", не граждан Украины. Это можно сделать путем ужесточения законодательства. В частности, возвращения ст. 331 УК Украины (Незаконное пересечение государственной границы). Соответствующий законопроект зарегистрировали народные депутаты Ирина Луценко и Артур Герасимов", - отметил он.

Аброськин добавил, что законопроект должен быть принят "с незначительными доработками".

"Готов присоединиться к работе лично", - добавил он.

Согласно законопроекту, за незаконное пересечение госграницы Украины любым способом вне пунктов пропуска через госграницу или в пунктах пропуска через госграницу без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Если преступление будет совершено повторно - от 3 до 5 лет, а если такое правонарушение совершено с использованием оружия - от 5 до 8.

Украинская правда 

Темы: законодательствополицияграница
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