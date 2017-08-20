В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

До 22 серпня на всій території України, окрім Одеської та Закарпатської областей, утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, 20 серпня протягом доби у Волинській, Львівській та Закарпатській, вдень також в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с.

21 серпня у більшості західних областей сильні дощі з грозами, місцями шквали 17-22 м/с.

"20 серпня по всій Україні, 21 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської областей, 22 серпня у південних, східних та Дніпропетровській області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

У ДержНС зазначили, що впродовж 19 серпня в Україні виникло 555 загорянь на відкритих територіях.

"Держ служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах", - зазначили у ДержНС.

Українська правда