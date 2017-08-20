Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности

Воскресенье, 20 августа 2017, 18:28

До 22 августа на всей территории Украины, кроме Одесской и Закарпатской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 20 августа в течение суток в Волынской, Львовской и Закарпатской, днем ​​также в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

21 августа в большинстве западных областей сильные дожди с грозами, местами шквалы 17-22 м/с.

"20 августа по всей Украине, 21 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей, 22 августа в южных, восточных и Днепропетровской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

 
 

В ГосЧС отметили, что в течение 19 августа в Украине возникло 555 возгораний на открытых территориях.

"Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах", - отметили в ГосЧС. 

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
Все новости...
Реклама: