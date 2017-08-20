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Крим: Окупанти затримали організатора заходу, проведення якого заблокували

Неділя, 20 серпня 2017, 20:56
Крим: Окупанти затримали організатора заходу, проведення якого заблокували

В окупованому Криму силовики затримали Бекіра Умерова, одного з організаторів пам'ятного заходу, проведення якого заблокували.

Про це увечері 20 серпня повідомили у Меджлісі кримськотатарського народу.

"Умеров відмовився давати будь-які пояснення співробітникам поліції, пославшись на ст. 51 Конституції РФ. З нього зняли відбитки пальців, після цього відпустили", - зазначено у повідомленні.

Протокол щодо Умерова складено не було, в усній формі йому інкримінували образу вищої посадової особи.

 
 

Раніше глава Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що кримським татарам завадили провести пам'ятний захід, присвячений масовим мітингам кримських татар на Красній площі у Москві у 1967 і 1987 рр.

За даними Меджлісу, 20 серпня кілька десятків співробітників поліції і ОМОН заблокували вхід на територію бази відпочинку "Ковбой" в селі Ак-Кая поблизу м.Білогірськ, де було заплановано проведення зустрічі.

Причиною блокування стало нібито повідомлення про наявність на території вибухонебезпечного предмета.

Заходи почалися перед кордоном силовиків. Співробітники поліції заявили про проведення несанкціонованого заходу, учасникам зустрічі довелося залишити територію, вони попрямували в мечеть с. Сари-Су.

Українська правда 

Теми: Кримкримські татариРосіяанексіяполіція
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