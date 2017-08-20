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Крым: Оккупанты задержали организатора встречи, проведение которой заблокировали

Воскресенье, 20 августа 2017, 20:56
Крым: Оккупанты задержали организатора встречи, проведение которой заблокировали

В оккупированном Крыму силовики задержали Бекира Умерова, одного из организаторов памятного мероприятия, проведение которого заблокировали.

Об этом вечером 20 августа сообщили в Меджлисе крымскотатарского народа.

"Умеров отказался давать какие-либо пояснения сотрудникам полиции, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. С него сняли отпечатки пальцев, после этого отпустили", - отмечается в сообщении.

Протокол в отношении Умерова составлен не был, а в устной форме ему инкриминировали оскорбление высшего должностного лица.

 
 

Ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил,  что крымским татарам помешали провести памятное мероприятие,  посвященное  массовым митингам крымских татар на Красной площади в Москве в 1967 и 1987 гг.

По данным Меджлиса, 20 августа несколько десятков сотрудников полиции и ОМОН заблокировали вход на территорию базы отдыха "Ковбой" в селе Ак-Къая близ г. Белогорск, где было запланировано проведение встречи. 

Причиной блокирования послужило якобы поступившее сообщение о наличии на территории взрывоопасного предмета.

Мероприятия начались перед кордоном силовиков. Сотрудники полиции заявили о проведении несанкционированного мероприятия, участникам встречи пришлось покинуть территорию, они направились в мечеть с. Сары Су.

Украинская правда 

Темы: Крымкрымские татарыРосcияаннексияполиция
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