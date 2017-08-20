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Путін запропонував подумати про цензуру в РФ

Неділя, 20 серпня 2017, 21:58

Президент РФ Володимир Путін запропонував "представникам творчих професій і керівникам ЗМІ" подумати про механізми цензурування інформації.

Про це Путін заявив під час незаконного візиту до анексованого Криму, де відвідав молодіжний форум "Таврида", пише РБК.

Відповідаючи на запитання учасників форуму, Путін заявив, що в РФ щодо цензури "дуже важка спадщина".

Зазначається, що Путін негативно оцінив можливість суворої цензури, пояснивши, що "фільтрація позбавить людей можливості отримувати інформацію".

"Ми говоримо завжди про те, що має бути заборонено те, що в законі заборонено. Все інше має фільтруватися самим професійним співтовариством. Я звертаюся і до вас, і до представників інших творчих професій, і до керівників ЗМІ подумати про такі механізми", - заявив він.

Як повідомляє РБК, на форум "Таврида" Путін прибув увечері 20 серпня із запізненням майже на 8 годин.

Раніше під час візиту до Криму Путін разом з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим відвідав Севастополь, де зустрівся з місцевою владою і лідером байкерського клубу "Нічні вовки" Олександром "Хірургом" Залдастановим.

Також Путін відвідав заповідник "Херсонес", де на зустрічі з ученими запропонував зробити місто "російської меккою".

Теми: ПутінРосіяцензура
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