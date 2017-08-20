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Путин предложил подумать о цензуре в РФ

Воскресенье, 20 августа 2017, 21:58

Президент РФ Владимир Путин предложил "представителям творческих профессий и руководителям СМИ" подумать о механизмах цензурирования информации. 

Об этом Путин заявил в ходе незаконного визита в аннексированный Крым, где посетил молодежный форум "Таврида", пишет РБК.

Отвечая на вопросы участников форума, Путин заявил, что в РФ в вопросе цензуры "очень тяжелое наследие".

Отмечается, что Путин негативно оценил возможность строгой цензуры, пояснив, что "фильтрация лишит людей возможности получать информацию". 

"Мы говорим всегда о том, что должно быть запрещено то, что в законе запрещено. Все остальное должно фильтроваться самим профессиональным сообществом. Я обращаюсь и к вам, и к представителям других творческих профессий, и к руководителям СМИ подумать о таких механизмах", — отметил он.

Как сообщает РБК, на форум "Таврида" Путин прибыл вечером  20 августа с опозданием почти на восемь часов. 

Ранее в ходе визита в Крым Путин вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым посетил Севастополь, где встретился с местными властями и лидером байкерского клуба "Ночные волки" Александром "Хирургом" Залдастановым. 

Также Путин посетил заповедник "Херсонес", где на встрече с учеными предложил сделать город "российской меккой".

Темы: ПутинРосcияцензура
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