Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін вийшов на сцену Koktebel Jazz Party в окупованому Криму

Понеділок, 21 серпня 2017, 01:38
Путін вийшов на сцену Koktebel Jazz Party в окупованому Криму

Президент Росії Володимир Путін відвідав джазовий фестиваль Koktebel Jazz Party в анексованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Путін з'явився там під час концерту, несподівано для публіки, і під час короткого виступу встиг привласнити історію фестивалю.

"Вже 15 років, з 2003 року, по-моєму, проходить такий чудовий фестиваль. В цілому за цей час тут побувало 150 провідних колективів світу, і в цьому році приїхало 10 чудових колективів, 10 музичних джазових колективів, наших друзів", - сказав Путін.

Як відомо, з 2003 року щорічний фестиваль джазової музики Jazz Koktebel проходив в Коктебелі, але з 2014 року, після анексії Криму, фестиваль проходить смт Затока Одеської області, на березі Чорного моря. Цього року фестиваль пройде у Чорноморську.

Раніше під час незаконного візиту до Криму Путін разом з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим відвідав Севастополь, де зустрівся з місцевою владою і лідером байкерського клубу "Нічні вовки" Олександром "Хірургом" Залдастановим.

Також Путін відвідав заповідник "Херсонес", де на зустрічі з ученими запропонував зробити місто "російською Меккою".

Міністерство закордонних справ України передало Росії ноту протесту у зв'язку з візитом Путіна до окупованого Севастополя.

Теми: КриманексіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: