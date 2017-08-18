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МЗС передав Росії ноту протесту через приїзд Путіна до Криму

П'ятниця, 18 серпня 2017, 20:44

Міністерство закордонних справ України передало Росії ноту протесту у зв'язку із візитом президента РФ Володимира Путіна до окупованого Севастополя.

Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненній у п'ятницю ввечері.

"Українська сторона вважає згаданий "візит", як інші т.зв. поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права", - заявили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що АР Крим та Севастополь є і залишатимуться невід'ємною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Це визнається всім цивілізованим світом, який вже дав належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації, у т.ч. шляхом запровадження проти неї відповідних обмежувальних заходів (санкцій)", - нагадали дипломати.

Як відомо, у п'ятницю президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, порушуючи українські закони, прибули в окупований Росією Севастополь.

Українська правда

Теми: МЗСКримПутінРосія
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