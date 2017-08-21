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Ймовірний винуватець смертельного ДТП Димінський відвідав матч ФК "Карпати" у Львові

Понеділок, 21 серпня 2017, 03:15

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський, який став учасником ДТП, у якій загинула молода жінка, в неділю відвідав футбольний матч "Карпати" – "Олександрія" на стадіоні "Україна" у Львові.

Відповідне відео опубліковане на  сторінці FootballHub в facebook.

"Димінський на трибунах. FC Karpaty Lviv-Олександрія 0:0. А ви якої гри чекали?", - йдеться у записі.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Теми: ДТПЛьвів
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