Вероятный виновник смертельного ДТП Дыминский посетил матч ФК "Карпаты" во Львове

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский, который стал участником ДТП, в котором погибла молодая женщина, в воскресенье посетил футбольный матч "Карпаты" - "Александрия" на стадионе "Украина" во Львове.

Соответствующее видео опубликовано на странице FootballHub в facebook.

"Дыминский на трибунах. FC Karpaty Lviv-Александрия 0:0. А вы какой игры ждали? ", - говорится в записи.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского случилась 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

На месте аварии оказался владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Как сообщили очевидцы, после ДТП Дыминский закрылся во внедорожнике охраны.

В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение о ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет об охраннике Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.