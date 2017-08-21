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ІДІЛ фінансувала теракти в Європі через мережу компаній в Уельсі - ЗМІ

Понеділок, 21 серпня 2017, 06:13

Терористичне угрупування "Ісламська держава" використовувало мережу компаній, зареєстрованих в столиці Уельсу, для фінансування терактів в європейських країнах.

Про це пише ZN.ua з посиланням на The Sunday Times.

Через компанії в Кардіффі в Іспанію було доставлено військове обладнання для проведення терористичних атак, повідомляє видання з посиланням на документи ФБР, які є в розпорядженні редакції.

Валлійські фірми використовувалися, зокрема, для перказів 7,7 тисяч доларів готівкою ісламісту Мохамеду Елшінаві, який проживає в американському штаті Меріленд. Минулого тижня він визнав себе винним за звинуваченнями в тероризмі.

Через компанії в Кардіффі в Іспанію були доставлені безпілотні літальні апарати для спостереження, щоб ідентифікувати місце розташування цілей. БПЛА були доставлені в Мадрид влітку 2015 року. При цьому достовірно невідомо, чи було замовлення отримано будь-ким, і чи залишилося обладнання в країні.

Одна з фірм була зареєстрована на ім’я Пітера Сорена. За попередніми даними, цим вигаданим ім'ям користувався виходець із Бангладеш Сайфулла Суян - експерт з інформаційних технологій, який три роки тому покинув Південний Уельс і разом з сім'єю поїхав до Сирії, де приєднався до терористів. Пізніше він був ліквідований під час удару американського БПЛА в Раці.

Саме Суян відкрив мережу компаній Ibacs, яка надавала послуги зі створення веб-сайтів і друку для ресторанів. Згідно з документами ФБР і британських спецслужб, після переїзду Суяна в Сирію деякі з цих компаній стали виконувати операції для ІДІЛ.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила. В результаті двох терактів у Іспанії загинули 14 осіб. За останнім даними, понад 130 постраждали.

Теми: тероризмВелика БританіяІспанія
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