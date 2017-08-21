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ИГИЛ финансировала теракты в Европе через сеть компаний в Уэльсе – СМИ

Понедельник, 21 августа 2017, 06:13

Террористическая группировка "Исламское государство" использовала сеть компаний, зарегистрированных в столице Уэльса, для финансирования терактов в европейских странах.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на The Sunday Times.

Через компании в Кардиффе в Испанию было доставлено военное оборудование для проведения террористических атак, сообщает издание со ссылкой на документы ФБР, которые оказались в распоряжении редакции.

Валлийские фирмы использовались, в частности, для переводов 7,7 тысяч долларов наличными исламисту Мохамеду Элшинави проживающему в американском штате Мэриленд. На прошлой неделе он признал себя виновным в обвинениях в терроризме.

Через компании в Кардиффе в Испанию были доставлены беспилотные летательные аппараты для наблюдения, чтобы идентифицировать местоположение целей. БПЛА были доставлены в Мадрид летом 2015 года. При этом достоверно неизвестно, был ли заказ получен кем-либо, и осталось ли оборудование в стране.

Одна из фирм была зарегистрирована на некоего Питера Сорена. По предварительным данным, этим вымышленным именем пользовался выходец из Бангладеш Сайфулла Суян - эксперт по информационным технологиям, который три года назад покинул Южный Уэльс и вместе с семьей уехал в Сирию, где присоединился к террористам. Позднее он был ликвидирован во время удара американского БПЛА в Ракке.

Именно Суян открыл сеть компаний Ibacs, которая предоставляла услуги по созданию веб-сайтов и печати для ресторанов. Согласно документам ФБР и британских спецслужб, после переезда Суяна в Сирию некоторые из этих компаний стали выполнять операции для ИГИЛ.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила. В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: терроризмВеликобританияИспания
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