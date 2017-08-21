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АТО: Бойовики застосовують "Град", п’ятеро поранених

Понеділок, 21 серпня 2017, 07:19

Російсько-окупаційні угруповання майже удвічі збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ, все частіше використовуючи міномети і установки "Град-П". Поранено 5 українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 47 разів порушили перемир’я. У результаті цих протистоянь двоє українських захисників отримали поранення, ще троє – бойові травми.

На Донецькому напрямку з 17:00 і до опівночі бандформування безперервно обстрілювали опорні пункти ЗСУ в Авдіївській промзоні. Ворог активно застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети. А близько 18 години спочатку бив із мінометів різних калібрів, а згодом випустив 16 снарядів із переносної реактивної пускової установки "Град-П" (Партизан).

Крім того, ввечері злочинці двічі застосовували міномети на підступах до Опитного, де отримав поранення один боєць сил АТО. Також бойовики зі 122-мм артилерії били по українських позиціях неподалік Кам’янки та Пісків. 

На Приморському напрямку під ворожим вогнем з гранатометів і стрілецької зброї опинились укріплення ЗСУ в районі Водяного, Красногорівки, Павлополя, Мар’їнки й Талаківки. Крім того бандити вчергове обстрілювали зі стрілецької зброї будинки мирних мешканців у місті Мар’їнка.

Наприкінці доби на Луганському напрямку активність ворога була мінімальна. Проте й тут бандити з гранатометів відкривали вогонь по позиціях сил АТО неподалік Кримського та Новоолександрівки. 

Як зазначається, на більшість обстрілів українські бійці відкривали щільний вогонь на ураження противника. Втрати ворога уточнюються.

Також у штабі повідомили, що цієї ночі, аби уникнути чергової ескалації конфлікту, командування АТО запропонувало противнику посилений режим перемир’я. Спочатку представники незаконних збройних формувань погодились на дотримання режиму тиші, а вже за декілька годин самі ж його і порушили, суттєво збільшивши вогневу активність. 

Теми: АТОбойові діїДонбас
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