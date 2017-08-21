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АТО: Боевики применяют "Град", пятеро раненых

Понедельник, 21 августа 2017, 07:19

Российско-оккупационные группировки почти вдвое увеличили количество обстрелов позиций ВСУ, все чаще используя минометы и установки "Град-П". Ранены 5 украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 47 раз нарушили перемирие. В результате этих противостояний двое украинских защитников получили ранения, еще трое - боевые травмы.

На Донецком направлении с 17:00 и до полуночи бандформирования непрерывно обстреливали опорные пункты ВСУ в Авдеевской промзоне. Враг активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А около 18 часов сначала бил из минометов различных калибров, а затем выпустил 16 снарядов из переносной реактивной пусковой установки "Град-П" (Партизан).

Кроме того, вечером преступники дважды применяли минометы на подступах к Опытному, где получил ранение один боец ​​сил АТО. Также боевики из 122-мм артиллерии били по украинским позициям неподалеку Каменки и Песков.

На Приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались укрепления ВСУ в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. Кроме того бандиты в очередной раз обстреливали из стрелкового оружия дома мирных жителей в городе Марьинка.

В конце суток на Луганском направлении активность противника была минимальна. Однако и здесь бандиты из гранатометов открывали огонь по позициям сил АТО неподалеку Крымского и Новоалександровки.

Как отмечается, на большинство обстрелов украинские бойцы открывали плотный огонь на поражение противника. Потери врага уточняются.

Также в штабе сообщили, что ночью, чтобы избежать очередной эскалации конфликта, командование АТО предложило противнику усиленный режим перемирия. Сначала представители незаконных вооруженных формирований согласились на соблюдение режима тишины, а уже через несколько часов сами же его и нарушили существенно увеличив огневую активность.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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