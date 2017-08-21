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В Авдіївці до 1 вересня відремонтували 5 шкіл - Геращенко

Понеділок, 21 серпня 2017, 07:38

5 шкіл у прифронтовій Авдіївці Донецької області готові до початку навчального року.

Про це повідомила перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко у facebook .

Геращенко нагадала, що до початку бойових дій в Авдіївці працювало 7 шкіл, де навчалось більше 2700 дітей , й 7 дитсадків для 1300 малюків, а тепер у місті залишилося 5 шкіл і 4 садочки.

"1 вересня до шкіл піде майже 1400 дітей і з них 160 першачків, 480 малюків - у садочки. Дуже хочеться, щоб їх навчання було мирним", - підкреслила Геращенко.

Перший віце-спікер выдзначила, що місцева влада в Авдіївці, керівник РВЦА Павло Малихін вважають своїм пріоритетом соціальні питання. І вчителі визнають, що така увага до навчальних закладів, серйозні кошти для ремонту виділяються вперше за останні роки. 

На ремонти шкіл і садочків виділено 3,5 мільйони гривень, всюди замінені вікна, ремонтують санвузли, завезено нові дошки і парти. 

Вона пообіцяла найближчи часом вирішити питання зі шкільним автобусом, який потрібен кільком авдіївським школам, де навчаються діти з найбільш постраждалого району Старої Авдіївки.

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