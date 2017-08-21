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В Авдеевке к 1 сентября отремонтировали 5 школ - Геращенко

Понедельник, 21 августа 2017, 07:38

5 школ в прифронтовой Авдеевке Донецкой области готовы к началу учебного года.

Об этом сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в facebook.

Геращенко напомнила, что до начала боевых действий в Авдеевке работало 7 школ, где обучалось более 2700 детей, и 7 детсадов для 1300 детей, а теперь в городе осталось 5 школ и 4 садика.

"1 сентября в школы пойдет почти 1400 детей и из них 160 первоклассников, 480 малышей - в садики. Очень хочется, чтобы их обучение было мирным", - подчеркнула Геращенко.

Первый вице-спикер отметила, что местные власти в Авдеевке, руководитель РВЦА Павел Малыхин считают своим приоритетом социальные вопросы. И учителя признают, что такое внимание к учебным заведениям, серьезные средства для ремонта выделяются впервые за последние годы.

На ремонты школ и садиков выделено 3,5 миллиона гривен, везде заменены окна, ремонтируют санузлы, завезены новые доски и парты.

Она пообещала в ближайшее время решить вопрос со школьным автобусом, который нужен нескольким Авдеевским школам, где учатся дети из наиболее пострадавшего района Старой Авдеевки.

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