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Атмосферний фронт несе в Україну дощі та прохолоду

Понеділок, 21 серпня 2017, 09:00

Атмосферний фронт, який несе відчутне похолодання і дощі, вже запанував на заході України, повідомляють синоптики.

Про це передає у понеділок "Радіо Свобода".

Так за даними сервісу wunderground.com, о 8:00 у Львові було хмарно, 13 градусів тепла, а впродовж дня температура не підніметься вище 20 градусів за Цельсієм.

"Скрізь у понеділок в Україні спека та сонце, а на заході хмари, дощі та +15+22 градуси. Беріть парасолі і одягайтеся тепліше. У вівторок фронт з дощами та похолоданням піде далі", – зазначила синоптик Наталка Діденко.

21 серпня на більшій частині території України ще пануватиме спека: в Києві чекають до +32, у Дніпрі – до +34, у Херсоні – таку ж температуру, у Харкові – до +33.

У вівторок або середу в більшості областей центру, сходу та півдня України стане прохолодніше до комфортних показників (близько +25 градусів удень), а на півночі задощить і похолодає майже по-осінньому – денні температури будуть меншими за +20.

Теми: погода
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