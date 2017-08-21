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Атмосферный фронт несет в Украину дожди и прохладу

Понедельник, 21 августа 2017, 09:00

Атмосферный фронт, который несет ощутимое похолодание и дожди, уже воцарился на западе Украины, сообщают синоптики.

Об этом передает в понедельник "Радио Свобода".

Так по данным сервиса wunderground.com, в 8:00 во Львове было облачно, 13 градусов тепла, а в течение дня температура не поднимется выше 20 градусов по Цельсию.

"Везде в понедельник в Украине жара и солнце, а на западе облака, дожди и + 15 + 22 градуса. Берите зонты и одевайтесь теплее. Во вторник фронт с дождями и похолоданием пойдет дальше", – отметила синоптик Наталья Диденко.

21 августа на большей части территории Украины еще будет царить жара: в Киеве ждут до +32, в Днипре - до +34, в Херсоне – такую ​​же температуру, в Харькове – до +33.

Во вторник или среду в большинстве областей центра, востока и юга Украины станет прохладнее до комфортных показателей (около +25 градусов днем), а на севере будут дожди и похолодает почти по-осеннему – дневные температуры будут меньше +20.

Темы: погода
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