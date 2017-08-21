Кремль хоче підняти явку на виборах через сервіс знайомств – ЗМІ

Кремль вирішив використовувати додаток для пошуку знайомств Mamba для підвищення явки на губернаторських виборах.



Про це повідомляє 21 серпня видання "Дождь", посилаючись на джерела, близькі до Кремля.



Якщо експеримент вдасться, його можна буде використовувати під час президентської кампанії в 2018 році, відзначає видання.

Служба знайомств Mamba випустила додаток під назвою "Разом на вибори" – є для скачування на iPhone і Android. Дизайн додатка повністю збігається з додатком основного сервісу, а при запиті технічної підтримки додаток відправляє на сторінку Mamba.ru.

У додатку молодим людям пропонується знайти собі пару, зустрітися єдиний день голосування на виборах губернатора 10 вересня (проходять у 16 регіонах) і разом проголосувати.

При пошуку пари дається фотографія "кандидата" і пропонується відповісти на питання: "Підеш з нею (з ним) на вибори?". При збігу позитивних відповідей у ​​хлопця і дівчини користувач отримує повідомлення: "Схоже, ми сподобалися один одному. Ми можемо разом піти на вибори 10 вересня".

Після цього користувачі отримують можливість листуватися. Також у додатку можна знайти виборчу дільницю, зручну обом користувачам.

Генеральний директор "Мамби" Андрій Бронецький сказав "Дождю", що запустити такий додаток їм "порадили".