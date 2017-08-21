Кремль хочет поднять явку на выборах через сервис знакомств – СМИ

Кремль решил использовать приложение для поиска знакомств Mamba для повышения явки на губернаторских выборах.

Об этом сообщает 21 августа издание "Дождь", ссылаясь на источники, близкие к Кремлю.

Если эксперимент удастся, его можно будет использовать во время президентской кампании в 2018 году, отмечает издание.

Служба знакомств Mamba выпустила приложение под названием "Вместе на выборы" – оно доступно для скачивания на iPhone и Android. Дизайн приложения полностью совпадает с приложением основного сервиса, а при запросе технической поддержки приложение отправляет на страничку Mamba.ru.

В приложении молодым людям предлагается найти себе пару, встретиться в единый день голосования на выборах губернатора 10 сентября (проходят в 16 регионах) и вместе проголосовать.

При поиске пары дается фотография "кандидата" и предлагается ответить на вопрос: "Пойдешь с ней (с ним) на выборы?". При совпадении положительных ответов у парня и девушки пользователь получает сообщение: "Похоже, мы понравились друг другу. Мы можем вместе пойти на выборы 10 сентября".

После этого пользователи получают возможность переписываться. Также в приложении можно найти избирательный участок, удобный обоим пользователям.

Генеральный директор "Мамбы" Андрей Бронецкий сказал "Дождю", что запустить такое приложение им "посоветовали".