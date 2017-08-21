У Молдові проходять обшуки в будівлі уряду та Міністерстві юстиції

У Кишиневі прокурори по боротьбі з корупцією та офіцери Національного центру по боротьбі з корупцією проводять обшуки в будівлі уряду Молдови.

Про це повідомляє Deschide.md, передає "Європейська правда".

Обшуки проходять також в Міністерстві юстиції Молдови. У відомстві підтвердили інформацію про обшуки.