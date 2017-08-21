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У Молдові проходять обшуки в будівлі уряду та Міністерстві юстиції

Понеділок, 21 серпня 2017, 10:00

У Кишиневі прокурори по боротьбі з корупцією та офіцери Національного центру по боротьбі з корупцією проводять обшуки в будівлі уряду Молдови.

Про це повідомляє Deschide.md, передає "Європейська правда".

Обшуки проходять також в Міністерстві юстиції Молдови. У відомстві підтвердили інформацію про обшуки.

Обшуки проводяться у зв'язку з розслідуванням справи проти чиновників, підозрюваних у видачі фальшивих документів молдавським громадянам і громадянам інших країн.

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдова
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