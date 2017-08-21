В Молдове проходят обыски в здании правительства и Министерстве юстиции
Понедельник, 21 августа 2017, 10:00
В Кишиневе прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией проводят обыски в здании правительства Молдовы.
Об этом сообщает Deschide.md, передает "Европейская правда".
Обыски проходят также в Министерстве юстиции Молдовы. В ведомстве подтвердили информацию об обысках.
Обыски проводятся в связи с расследованием дела против чиновников, подозреваемых в выдаче фальшивых документов молдавским гражданам и гражданам других стран.