В Молдове проходят обыски в здании правительства и Министерстве юстиции

В Кишиневе прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией проводят обыски в здании правительства Молдовы.

Об этом сообщает Deschide.md, передает "Европейская правда".

Обыски проходят также в Министерстве юстиции Молдовы. В ведомстве подтвердили информацию об обысках.

Обыски проводятся в связи с расследованием дела против чиновников, подозреваемых в выдаче фальшивых документов молдавским гражданам и гражданам других стран.