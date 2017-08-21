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В Молдове проходят обыски в здании правительства и Министерстве юстиции

Понедельник, 21 августа 2017, 10:00

В Кишиневе прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией проводят обыски в здании правительства Молдовы.

Об этом сообщает Deschide.md, передает "Европейская правда".

Обыски проходят также в Министерстве юстиции Молдовы. В ведомстве подтвердили информацию об обысках.

Обыски проводятся в связи с расследованием дела против чиновников, подозреваемых в выдаче фальшивых документов молдавским гражданам и гражданам других стран.

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Темы: Молдова
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