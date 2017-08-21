СБУ і прокуратура викрили постачання неякісних комплектуючих для протезів з РФ

Співробітники спецслужб перекрили канал поставок з Росії комплектуючих для протезування, в тому числі бійців АТО.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Операцію було проведено спільно співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту СБ України з прокуратурою.

Згідно з повідомленням, з 2014 року приватна компанія закуповувала колінні суглоби, вузли та модулі для протезування у російського постачальника.

Завезені з РФ комплектуючі реалізовували кільком державним структурам, які спеціалізуються на виготовленні протезів. При цьому, перевірка, ініційована СБ України, встановила, що продукція, закуплена в Росії, не відповідає державним стандартам якості.

Експерти вважають, що неякісні протези могли нанести шкоду здоров’ю українських пацієнтів, більшість з яких, учасники АТО.

На сьогодні тривають слідчі дії. Оперативники СБУ вже встигли вилучити комплектуючі колінних протезів виробництва РФ, бухгалтерську документацію, копії сертифікатів, калькуляцію собівартості протезів, які виготовленні з неякісних комплектуючих.

Крім того, під час обшуків у складських, виробничих та офісних приміщеннях постачальника, виявлені чорнові записи керівника та головного бухгалтера, виписки з банківських рахунків та інші документальні матеріали, які доводять свідому закупівлю та реалізацію ділками невідповідної продукції для протезування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до шести років.

Українська правда