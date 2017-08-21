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СБУ и прокуратура разоблачили поставки некачественных комплектующих для протезов из РФ

Понедельник, 21 августа 2017, 11:59

Сотрудники спецслужб перекрыли канал поставок из России комплектующих для протезирования, в том числе бойцов АТО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Операция была проведена совместно сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты СБ Украины с прокуратурой.

Согласно сообщению, с 2014 года частная компания закупала коленные суставы, узлы и модули для протезирования у российского поставщика.

Завезенные из РФ комплектующие реализовывали нескольким государственным структурам, которые специализируются на изготовлении протезов. При этом, проверка, инициированная СБ Украины, установила, что продукция, закупленная в России, не соответствует государственным стандартам качества.

Эксперты считают, что некачественные протезы могли нанести вред здоровью украинских пациентов, большинство из которых, участники АТО.

На сегодня продолжаются следственные действия. Оперативники СБУ уже успели изъять комплектующие коленных протезов производства РФ, бухгалтерскую документацию, копии сертификатов, калькуляцию себестоимости протезов, которые изготовлены из некачественных комплектующих.

Кроме того, во время обысков в складских, производственных и офисных помещениях поставщика, обнаружены черновые записи руководителя и главного бухгалтера, выписки из банковских счетов и другие документальные материалы, доказывающие сознательную закупку и реализацию дельцами несоответствующей продукции для протезирования.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Украинская правда

Темы: СБУ
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