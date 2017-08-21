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У Марселі авто протаранило дві автобусні зупинки: загинула жінка

Понеділок, 21 серпня 2017, 12:44

У Марселі автомобіль врізався у дві зупинки громадського транспорту, в результаті чого загинула одна людина і ще одна отримала травми

Про це повідомляє Le Figaro.

Поліції вдалося затримати підозрюваного через деякий час. Повідомляється, що це 35-річний чоловік. Мотиви злочину поки невідомі.

 

За даними видання La Provence, спочатку автомобіль врізався в одну зупинку, де в результаті удару загинула 42-річна жінка.

Автомобіль після цього продовжив рух і врізався в другу зупинку, де травмував 29-річну жінку.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.

В результаті двох терактів у Іспанії загинули 14 осіб. За останнім даними, понад 130 постраждали.

Теми: Франція
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