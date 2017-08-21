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В Марселе авто протаранило две автобусные остановки: погибла женщина

Понедельник, 21 августа 2017, 12:44

В Марселе автомобиль врезался в две остановки общественного транспорта, в результате чего погиб один человек и еще один получил травмы.

Об этом сообщает Le Figaro.

Полиция удалось задержать подозреваемого через некоторое время. Сообщается, что это 35-летний мужчина. Мотивы преступления пока неизвестны.

 

Полиция Марселя сообщила в Twitter, что на данный момент продолжается операция, где произошел наезд на пешеходов.

По данным издания La Provence, сначала автомобиль врезался в одну остановку, где в результате удара погибла 42-летняя женщина.

Автомобиль после этого продолжил движение и врезался во вторую остановку, где травмировал 29-летнюю женщину.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.

Темы: Франция
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