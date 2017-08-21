США не даватимуть візи білорусам в РФ, радять їхати в Київ чи в ЄС

Посольство США в Москві і консульство в Санкт-Петербурзі скасовують прийом заяв на отримання віз від громадян Білорусі в зв'язку зі скороченням персоналу американської дипмісії в РФ.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті посольства США в Росії в понеділок, переджає Європейська правда.

Співбесіди для громадян Республіки Білорусь, які подали заяву на неімміграційну візу США і вже оплатили консульський збір, будуть перепризначені.

"Ми рекомендуємо громадянам Республіки Білорусь звернутися для проходження співбесід для отримання неімміграційних віз в посольства США у Варшаві, Києві чи Вільнюсі", - ідеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у зв’язку із скороченням дипломатичної місії США в Росії посольство США в РФ оголосило, що з 23 серпня 2017 року припиняє видачу неімміграційних віз в російських регіонах.

1 вересня 2017 року цю процедуру буде відновлено в Москві. Процедура видачі неімміграційних віз в консульствах США в Росії буде припинена на невизначений термін.

Нагадаємо, Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ вимагає у США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.

Також посольство США більше не може використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному Бору.

Ці заходи стали відповіддю на прийняті американським конгресом нові антиросійські санкції.