Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США не будут давать визы белорусам в РФ, рекомендуют ехать в Киев или ЕС

Понедельник, 21 августа 2017, 13:16

Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Беларуси в связи с сокращением персонала американской дипмиссии в РФ.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства США в России в понедельник, передает Европейская правда.

Собеседования для граждан Республики Беларусь, которые подали заявление на неиммиграционные визы США и уже оплатили консульский сбор, будут переназначены.

"Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в связи с сокращением дипломатической миссии США в России посольство США в РФ объявило, что с 23 августа 2017 прекращает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах.

1 сентября 2017 эту процедуру будет восстановлено в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена ​​на неопределенный срок.

Напомним, Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ требует у США в начале осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек. Будет сокращено 755 сотрудников дипмиссии США.

Также посольство США больше не может использовать складские помещения на Дорожной улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.

Эти меры стали ответом на принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
Все новости...
Реклама: