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Посол України обурений заявою лідера німецьких ультраправих про Крим

Понеділок, 21 серпня 2017, 14:31

Посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив обурення через заяву кандидата в канцлери ФРН від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини"  щодо анексії Криму.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню Hamburger Abendblatt, передає Європейська правда.

Один з лідерів німецьких ультраправих Александер Гауланд у інтерв’ю, опублікованому в суботу, оголосив, що Крим ніколи не повернеться у склад України, півострів слід визнати частиною Росії.

"Заяву Гауланда важко перевершити у цинізмі", - сказав Андрій Мельник.

Український посол відзначив, що Крим неодмінно повернеться до України. "Це трапиться значно раніше, ніж дехто думає", - наголосив дипломат.

"Альтернатива для Німеччини" послідовно виступає за скасування санкцій, введених проти Москви за анексію українського півострова. Нещодавно у іншому інтерв’ю Гауланд висловив впевненість, що Росія ніколи не поверне Україні Крим.

Раніше глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово розглядати окремо від інших питань, щоб досягти прогресу у відносинах з Москвою.

Згодом уряд Німеччини підтвердив свою позицію про те, що анексія українського Криму є порушенням міжнародного права.

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