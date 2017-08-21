Посол Украины возмущен заявлением лидера немецких ультраправых о Крыме

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил возмущение из-зи заявления кандидата в канцлеры ФРГ от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" касательно аннексии Крыма.

Об этом он рассказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt, передает Европейская правда.

Один из лидеров немецких ультраправых Александр Гауланд в интервью, опубликованном в субботу, объявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, полуостров следует признать частью России.

"Заявление Гауланда трудно превзойти в цинизме", - сказал Андрей Мельник.

Украинский посол отметил, что Крым непременно вернется в Украину. "Это случится гораздо раньше, чем некоторые думают", - подчеркнул дипломат.

"Альтернатива для Германии" последовательно выступает за отмену санкций, введенных против Москвы за аннексию украинского полуострова. Недавно в другом интервью Гауланд выразил уверенность, что Россия никогда не вернет Украине Крым.

Ранее глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно рассматривать отдельно от других вопросов, чтобы достичь прогресса в отношениях с Москвой.

Позже правительство Германии подтвердило свою позицию о том, что аннексия украинского Крыма является нарушением международного права.