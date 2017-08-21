НАЗК виявило порушення в деклараціях 3 віце-прем'єрів і міністра

Національне агентство з запобігання корупції виявило порушення в електронних деклараціях трьох віце-прем'єрів і одного міністра України.

Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на результати засідання НАЗК в понеділок.

Так, в деклараціях за 2015 і 2016 роки віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон навів інформацію не про загальну площу спального корпусу у Вінницькій області, а площу розміром 34,5 кв. м, якою володіє на праві спільної власності його дружина. Справжня ж загальна площа спального корпусу становить 9 555 кв. м.

Також Кістіон не вказав відомості про інших співвласників спального корпусу.

Крім того, ним було вказано недостовірні відомості про загальну площу орендованої квартири.

Таке ж порушення було виявлено в декларації Кістіона за 2016 рік.

Нацагентство також виявило порушення в декларації за 2015 рік віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва й житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

Чиновник не вказав відомості про об'єкт нерухомості щодо його перебування у власності, в оренді або на іншому праві власності. Зубко пояснив, що він проживав на умовах безкоштовного користування.

Також він задекларував земельну ділянку площею 2 000 кв. м. При цьому відповідно до наданих пояснень Зубко, площа зазначеної земділянки становить 1,8 тис. кв. м. Таким чином, у декларації зазначені недостовірні дані.

Крім того, Зубко вказав замість ідентифікаційного номера автомобіля Toyota Rav4, що належить його дружині, номерний знак.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вказав у своїй декларації за 2015 рік недостовірний кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва.

Також він не навів у декларації інформацію про доходи своєї дружини у вигляді виплати за умовами цивільно-правового договору в розмірі 5 925,51 гривні. Кириленко пояснив, що цю виплату помилково не було вказано в довідці про доходи з бухгалтерії за місцем роботи дружини.

Крім того, порушення виявлені в електронній деклараціях за 2015 і 2016 роки міністра молоді й спорту Ігоря Жданова. Він не вказав інформацію про право користування членів сім'ї квартирою площею 113,8 кв. м.

У декларації за 2016 рік Жданов не задекларував дохід на загальну суму 6 896,92 гривні, у тому числі 2 475 гривень стипендії дочки й 4 421,92 гривні доходу, отриманого від громадської організації "Національний олімпійський комітет".

НАЗК зазначає, що всі ці чиновники порушили вимоги закону "Про запобігання корупції", але підстав для залучення їх до адміністративної або кримінальної відповідальності немає. Тепер усі четверо мають повторно подати декларації з достовірними даними.

Як відомо, за 2015 рік Кістіон задекларував 178 тис. гривень доходів, а за 2016 – 385 тисяч. Зубко за 2015 рік задекларував 911,1 тис. гривень, а його дружина – 1,1 млн гривень доходів. Кириленко за 2015 рік задекларував 74 тис. гривень доходів. Жданов задекларував 99,1 тис. гривень доходів за 2015 рік і 343,7 тис. - за 2016.