Волкер дізнаватиметься у Суркова, на що готовий Кремль – ЗМІ

Під час зустрічі спецпредставника США по Україні Курта Волкера з представником Росії Владиславом Сурковим, перший намагатиметься дізнатися, чи готова РФ робити кроки у бік вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє видання "WSJ".

Також зазначається, що зустріч відбувається на фоні того, що Пентагон і Держдепартамент прагнуть схвалення від Білого дому планів постачання Україні протитанкових ракет та інших видів зброї.

Як відомо, у понеділок зустрічаються спецпредставник США по Україні Курт Волкер з представником Росії Владиславом Сурковим.

Міністерство закордонних справ Білорусі вже повідомило у своєму Твіттері, що зустріч почалася.

Помощник Президента России Владислав Сурков и спрецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в #Минск'е в закрытом для СМИ режиме pic.twitter.com/BbzSQk2OFJ — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) August 21, 2017

У травні 2017 року ЗМІ повідомляли, що Сурков визначає внутрішню і кадрову політику в так званих "ЛНР" і "ДНР".