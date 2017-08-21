Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер дізнаватиметься у Суркова, на що готовий Кремль – ЗМІ

Понеділок, 21 серпня 2017, 15:11

Під час зустрічі спецпредставника США по Україні Курта Волкера з представником Росії Владиславом Сурковим, перший намагатиметься дізнатися, чи готова РФ робити кроки у бік вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє видання "WSJ".

Також зазначається, що зустріч відбувається на фоні того, що Пентагон і Держдепартамент прагнуть схвалення від Білого дому планів постачання Україні протитанкових ракет та інших видів зброї.

Як відомо, у понеділок зустрічаються спецпредставник США по Україні Курт Волкер з представником Росії Владиславом Сурковим.

Міністерство закордонних справ Білорусі вже повідомило у своєму Твіттері, що зустріч почалася.

У травні 2017 року ЗМІ повідомляли, що Сурков визначає внутрішню і кадрову політику в так званих "ЛНР" і "ДНР".

Теми: РосіяСШАДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Росія
У Харкові прогриміли вибухи
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: