Волкер будет узнавать у Суркова, на что готов Кремль – СМИ

Во время встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России Владиславом Сурковым, первый будет пытаться узнать, готова ли РФ делать шаги в сторону решения конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает издание "WSJ".



Также отмечается, что встреча происходит на фоне того, что Пентагон и Госдепартамент стремятся получить одобрение от Белого дома планов снабжения Украины противотанковыми ракетами и другими видами оружия.



Как известно, в понедельник встречаются спецпредставитель США по Украине Курт Волкер с представителем России Владиславом Сурковым.



Министерство иностранных дел Беларуси уже сообщило в своем Твиттере, что встреча началась.



Помощник Президента России Владислав Сурков и спрецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в #Минск'е в закрытом для СМИ режиме pic.twitter.com/BbzSQk2OFJ — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) August 21, 2017

В мае 2017 года СМИ сообщали, что Сурков определяет внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР".