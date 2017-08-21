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Волкер будет узнавать у Суркова, на что готов Кремль – СМИ

Понедельник, 21 августа 2017, 15:11

Во время встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России Владиславом Сурковым, первый будет пытаться узнать, готова ли РФ делать шаги в сторону решения конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает издание "WSJ".

Также отмечается, что встреча происходит на фоне того, что Пентагон и Госдепартамент стремятся получить одобрение от Белого дома планов снабжения Украины противотанковыми ракетами и другими видами оружия.

Как известно, в понедельник встречаются спецпредставитель США по Украине Курт Волкер с представителем России Владиславом Сурковым.

Министерство иностранных дел Беларуси уже сообщило в своем Твиттере, что встреча началась.

В мае 2017 года СМИ сообщали, что Сурков определяет внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Темы: РосcияСШАДонбасс
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