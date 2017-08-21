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Лондонський Біг-Бен замовк до 2021 року

Понеділок, 21 серпня 2017, 15:40

У Лондоні через масштабні реставраційні роботи до 2021 року замовк всесвітньо відомий годинник Біг-Бен.

Про це повідомляє BBC, повідомляє Європейська правда.

Востаннє дзвони знаменитого годинника пробили полудень у понеділок, 21 серпня. Годинник мовчатиме доки не буде завершено реставрацію вежі Єлизавети.

Годинник все ж буде дзвонити з нагоди особливих свят, наприклад, на Новий рік чи День пам’яті у другу неділю листопада.

Повідомляється, що останні дзвони Біг-Бена перед довгою мовчанкою були зустрінути оплесками перехожих, туристів і навіть депутатів парламенту.

Біг-Бен дзвонив кожні 15 хвилин протягом останніх 157 років. Останній раз ця традиція порушувалася в 2013 році під час похорону колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер.

Спочатку про ремонт було оголошено в минулому роцi, і тоді чиновники обіцяли, що дзвін у вежі парламенту буде відключений на кілька місяців. Але минулого тижня вони сказали, що пауза триватиме до 2021 року. Багато політиків розкритикували настільки тривалу перерву. Прем'єр-міністр Тереза ​​Мей сказала, що "неправильно змушувати Біг-Бен мовчати чотири роки".

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