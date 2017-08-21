Лондонский Биг-Бен замолчал до 2021 года

В Лондоне из-за масштабных реставрационных работ до 2021 года замолчали всемирно известные часы Биг-Бен.

Об этом сообщает BBC, передает Европейская правда.

Последний раз колокола знаменитых часов пробили полдень в понедельник, 21 августа. Часы будут молчать пока не будет завершена реставрация башни Елизаветы.

Часы все же будут звонить по случаю особых праздников, например, на Новый год или День памяти во второе воскресенье ноября.

Сообщается, что последние колокола Биг-Бена перед долгим молчанием были встречены аплодисментами прохожих, туристов и даже депутатов парламента.

Биг-Бен звонил каждые 15 минут в течение последних 157 лет. Последний раз эта традиция нарушалась в 2013 году во время похорон бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Сначала о ремонте было объявлено в прошлом году, и тогда чиновники обещали, что колокол в башне парламента будет отключен на несколько месяцев. Но на прошлой неделе они сказали, что пауза продлится до 2021 года. Многие политики раскритиковали столь длительный перерыв. Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что "неправильно заставлять Биг-Бен молчать четыре года".