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Путін призначив новим послом РФ у США екс-замміністра оборони

Понеділок, 21 серпня 2017, 16:12

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення Анатолія Антонова послом Росії в США.

Текст указу розміщений на сайті Кремля, передає Європейска правда.

"Призначити Анотонова Анатолія Івановича Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Сполучених Штатах Америки і постійним спостерігачем Російської Федерації при Організації американських держав у Вашингтоні", - йдеться в тексті указу.

Антонов займає пост заступника керівника МЗС РФ, раніше він був заступником міністра оборони РФ.

 

Антонов - кар'єрний дипломат, з 2004 по 2011 роки він був директором департаменту МЗС з питань безпеки і роззброєння, з 2011 по 2016 роки - заступником міністра оборони.

Послом РФ в США з 2008 року працював Сергій Кисляк. У червні американське видання BuzzFeed з посиланням на три джерела повідомило, що Кремль вирішив відкликати Кисляка з Вашингтона на тлі розслідувань ФБР та Конгресу щодо контактів росіян із топ-радниками президента США Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що зять президента США і його радник Джаред Кушнер пропонував Кисляку створити секретний канал зв’язку між штабом Трампа і Кремлем.

Також стало відомо, що Кушнер приховав щонайменше три контакти з Кисляком.

Згодом з'явилася інформація, що зять Кушнер справді зустрічався з Кисляком, але не пропонував йому створити спеціальний канал зв'язку, таку ідею запропонували росіяни.

Окрім того, стало відомо, що генпрокурор США Джеф Сешнс у минулому році двічі розмовляв з послом Росії в США і не розповів про це на слуханнях у Сенаті.

На початку березня Сешнс взяв самовідвід у розслідуванні можливих зв'язків виборчого штабу Трампа з Росією.

Теми: РосіяСША
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