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Путин назначил новым послом РФ в США экс-замминистра обороны

Понедельник, 21 августа 2017, 16:12

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова послом России в США.

Текст указа размещен на сайте Кремля.

"Назначить Анотонова Анатолия Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", — говорится в тексте указа.

 

Антонов занимает пост заместителя руководителя МИД РФ, ранее он был замминистром обороны РФ. Антонов – карьерный дипломат, с 2004 по 2011 годы Антонов был директором департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения, с 2011 по 2016 годы – заместителем министра обороны.

Послом РФ в США с 2008 года работал Сергей Кисляк.

Ранее американское издание BuzzFeed со ссылкой на три источника сообщило, что Кремль решил отозвать своего посла Сергея Кисляка из Вашингтона на фоне расследований ФБР и Конгресса относительно контактов россиян с топ-советниками президента США Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что зять президента США и его советник Джаред Кушнер предлагал Кислякк создать секретный канал связи между штабом Трампа и Кремлем.

Также стало известно, что Кушнер скрыл минимум три контакты с Кисляком.

Впоследствии появилась информация, что Кушнер действительно встречался с Кисляком, но не предлагал ему создать специальный канал связи, такую ​​идею предложили россияне.

Кроме того, стало известно, что генпрокурор США Джефф Сешнс в прошлом году дважды разговаривал с послом России в США и не рассказал об этом на слушаниях в Сенате.

В начале марта гСешнс взял самоотвод в расследовании возможных связей избирательного штаба Трампа с Россией.

Темы: РосcияСША
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