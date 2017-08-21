Будинки мирних людей обстріляли під Зайцевим – штаб

Від опівночі 21 серпня бойовики 13 разів порушили режим перемир’я на сході України.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00 понеділка.

"Упродовж сьогоднішнього дня активність російсько-окупаційних угруповань дещо зменшилась. Після вчорашніх обстрілів із використанням важкого озброєння бойовики перейшли, в основному, на гранатомети і стрілецьку зброю", – констатує штаб.

На донецькому напрямку під ворожий вогонь потрапили українські позиції поблизу шахти Бутівка й Авдіївки. А в ході обстрілу із озброєння БМП та гранатометів українських укріплень поблизу Зайцеве під вогнем вчергове опинились будинки мирних мешканців.

"На даний момент ворог лише один раз використовував міномети. Близько 5 ранку бандити випустили 9 мін калібру 120 і 82 міліметри поблизу Троїцького, що на луганському напрямку", – інформувє штаб.

"Найменше обстрілів сьогодні було на маріупольському напрямку. Тут бандити відкривали вогонь по наших позиціях на підступах до Богданівки і Мар’їнки", – уточнює відомство.