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Новим послом Росії в США буде фігурант санкційних списків

Понеділок, 21 серпня 2017, 19:41

Новим послом Росії в США буде Анатолій Антонов – колишній службовець Міністерства оборони РФ, проти якого європейські країни наклали санкції з приводу конфлікту в Україні.

Як зазначає "Голос Америки", Антонов прийде на посаду замість Сергія Кісляка, якого контакти з представниками виборчої кампанії Дональда Трампа поставили в центрі скандалу щодо втручання Росії у вибори 2016 року.

Новий посол, якому 62 роки, – дипломат за освітою і зараз займає посаду заступника міністра закордонних справ.

У 2011-2016 роках він був заступником міністра оборони. У цей період Росія анексувала Крим.

Європейський Союз додав його прізвище до списку осіб, на які накладено санкції 2 роки тому через агресію російських військ проти України.

 
Анатолій Антонов

Антонов також був посередником між Міністерством закордонних справ і збройними силами, зокрема з часу втручання Росії в Сирії.

Цей росіянин також потрапив під санкції в Україні, але в санкційних списках Сполучених Штатів Америки його немає, зазначає Anadolu Agency.

Теми: РосіяСШАсанкціїдипломатичні відносини
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