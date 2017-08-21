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Новым послом России в США будет фигурант санкционных списков

Понедельник, 21 августа 2017, 19:41

Новым послом России в США будет Анатолий Антонов – бывший служащий Министерства обороны РФ, против которого европейские страны наложили санкции из-за конфликта в Украине.

Как отмечает "Голос Америки", Антонов придет на должность вместо Сергея Кисляка, которого контакты с представителями избирательной кампании Дональда Трампа поставили в центр скандала о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Новый посол, которому 62 года, – дипломат по образованию и сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел.

В 2011-2016 годах он был заместителем министра обороны. В этот период Россия аннексировала Крым.

Европейский Союз добавил его имя в список лиц, на которые наложены санкции 2 года назад из-за агрессии российских войск против Украины.

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов

Антонов также был посредником между Министерством иностранных дел и вооруженными силами, в частности с момента вмешательства России в Сирии.

Этот россиянин также попал под санкции в Украине, но в санкционных списках Соединенных Штатов Америки его нет, отмечает Anadolu Agency.

Темы: РосcияСШАсанкциидипломатические отношения
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