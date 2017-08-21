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Україну в придністровському питанні знову представлятиме Крижанівський

Понеділок, 21 серпня 2017, 21:56

Президент Петро Порошенко призначив Віктора Крижанівського спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.

Про це йдеться в указі від 21 серпня (№229/2017), оприлюдненому на сайті глави держави.

Крижанівський з серпня 2008-го до липня 2010 року був спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання, але потім і до 13 червня поточного року працював послом України в Естонії.

Олена Рощенко, УП

Теми: дипломатичні відносиниПридністров'я
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