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Украину в приднестровском вопросе снова будет представлять Крыжановский

Понедельник, 21 августа 2017, 21:56

Президент Петр Порошенко назначил Виктора Крыжановского специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Об этом говорится в указе от 21 августа (№229/2017), обнародованном на сайте главы государства.

Крыжановский с августа 2008-го до июля 2010 года был специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования, но после того и до 13 июня текущего года работал послом Украины в Эстонии.

Алена Рощенко, УП

Темы: дипломатические отношенияПриднестровье
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