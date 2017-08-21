Украину в приднестровском вопросе снова будет представлять Крыжановский

Президент Петр Порошенко назначил Виктора Крыжановского специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Об этом говорится в указе от 21 августа (№229/2017), обнародованном на сайте главы государства.

Крыжановский с августа 2008-го до июля 2010 года был специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования, но после того и до 13 июня текущего года работал послом Украины в Эстонии.

Алена Рощенко, УП