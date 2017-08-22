Поліція затримала хулігана, який писав на вікнах Ради лайку

Працівники поліції в понеділок затримали 25-річного чоловіка, який писав чорним маркером на вікні будівлі українського парламенту.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк у Facebook.

"21 серпня о 16:50 працівниками ППОП№1 (полк поліції особливого призначення – ред.) затримано "на гарячому" мешканця Чернігівської області, 1992 р.н. Негідник, напередодні Дня Незалежності України, з метою провокативних і хуліганських спонукань, на віконному склі ВРУ по вул. Грушевського, 5 (Печерський р-н) маркером чорного кольору зробив нецензурний надпис антидержавного змісту", – заявив він.

Поліція затримала зловмисника на місці.

Шкіряк констатував із жалем, що за дане правопорушення чоловікові "світить лише адміністративна відповідальність".