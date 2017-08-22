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Полиция задержала хулигана, который писал на окнах Рады маты

Вторник, 22 августа 2017, 00:28

Сотрудники полиции в понедельник задержали 25-летнего мужчину, который писал черным маркером на окне здания украинского парламента.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

"21 августа в 16:50 работниками ППОН№1 (полк полиции особого назначения – ред.) задержан "на горячем" житель Черниговской области, 1992 г.р. Негодяй накануне Дня Независимости Украины, с целью провокационных и хулиганских побуждений, на оконном стекле ВРУ по ул. Грушевского, 5 (Печерский р-н) маркером черного цвета сделал нецензурную надпись антигосударственного содержания", – заявил он.

Полиция задержала злоумышленника на месте.



Шкиряк констатировал с сожалением, что за данное правонарушение мужчине "светит только административная ответственность".

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияВерховная Рада
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